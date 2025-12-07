Tragedia in autostrada muore bimba di 2 mesi | sbalzata fuori dall’auto
Era una serata qualunque, una di quelle che scorrono tranquille lungo le grandi arterie stradali, finché all’improvviso tutto si spezza. Un terribile incidente ha coinvolto una bimba di soli due mesi, lasciando un’intera comunità sconvolta e sollevando domande che, al momento, non trovano ancora risposte certe. I primi soccorsi, arrivati in pochi minuti, hanno subito capito che la situazione era drammatica e che ogni gesto sarebbe stato una corsa contro il tempo. Le testimonianze raccolte parlano di urla, fari lampeggianti e di una scena che nessuno dei presenti riuscirà facilmente a dimenticare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
