Un super-esperto per svelare il mistero dell’ elicottero precipitato giovedì a Lanzada. Lo hanno nominato il procuratore capo di Sondrio Piero Basilone e il pm incaricato del caso Stefano Latorre, che stanno indagando sull’ incidente aereo costato la vita a Thomas Ledesma, 29enne colombiano che abitava a Valmadrera, dove si trova anche l’azienda di edilizia acrobatica per la quale lavorava. Il super-consulente è il comandante Stefano Benassi, 62 anni, ex pilota dell’Esercizio e dell’Onu, con più di 9mila ore di volo all’attivo su diversi apparecchi e in diversi scenari e operazioni. Dal 2012 è titolare di una società di consulenze aeronautiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragedia dell’aria in Valmalenco. Super esperto per capire le cause