Tragedia della disperazione a Corleone la fondatrice di ParlAutismo | Ora fate silenzio e ascoltate la nostra voce

Palermotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La comunità dei genitori di ParlAutismo si stringe fortissimo al dolore straziante dei fatti di Corleone. Non possiamo che rivederci in tutto quello che è accaduto, perchè ogni giorno viviamo la dimensione nostra, delle nostre famiglie e dei nostri figli, legate all'incertezza del futuro, alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Incidente choc nella via dei turisti: è tragedia. Scene di disperazione

La tragedia della disperazione: uccide la compagna e si suicida. Mario e Vanda, morti insieme

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Disperazione Corleone Fondatrice