Tragedia della disperazione a Corleone la fondatrice di ParlAutismo | Ora fate silenzio e ascoltate la nostra voce
“La comunità dei genitori di ParlAutismo si stringe fortissimo al dolore straziante dei fatti di Corleone. Non possiamo che rivederci in tutto quello che è accaduto, perchè ogni giorno viviamo la dimensione nostra, delle nostre famiglie e dei nostri figli, legate all'incertezza del futuro, alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Corleone, la tragedia della disperazione
