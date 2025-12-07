Tragedia a Spina 53enne rinvenuto senza vita nel suo appartamento
Il cadavere di un uomo di 53 anni, originario di Roma, è stato rinvenuto all’interno di un appartamento a Spina di Marsciano.A dare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile, preoccupato dopo aver tentato invano, per tutta la giornata, di mettersi in contatto con il suo inquilino. Giunto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
