Tragedia a Spina 53enne rinvenuto senza vita nel suo appartamento

Perugiatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cadavere di un uomo di 53 anni, originario di Roma, è stato rinvenuto all’interno di un appartamento a Spina di Marsciano.A dare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile, preoccupato dopo aver tentato invano, per tutta la giornata, di mettersi in contatto con il suo inquilino. Giunto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

