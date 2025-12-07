Tragedia a Goa incendio devasta discoteca | almeno 25 morti anche turisti

E’ poco dopo la mezzanotte quando le fiamme iniziano ad avvolgere il night club nel villaggio di Arpora a Goa, in India. Un violentissimo incendio che in pochissimo tempo devasta la struttura non lasciando purtroppo scampo a molti dei presenti. Il bilancio coinvolti è infatti in continuo aggiornamento, ed è al momento salito a 25 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

