Lo scontro tra un'auto e una microcar. Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 6 dicembre, a Formello, alle porte di Roma, lungo via Formellese Sud, all'altezza del chilometro 6. Nell'impatto sono rimasti coinvolti una microcar, a bordo della quale viaggiava una ragazza di soli 16 anni, e un'auto guidata da un uomo di 63 anni. Per la giovane purtroppo non c'è stato nulla da fare: è morta a causa delle gravi ferite riportate. Illeso il conducente dell'altra vettura. Il 63enne alla guida dell'automobile è rimasto illeso. L'urto, tuttavia, è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo alla giovane passeggera della microcar.

© Dayitalianews.com - Tragedia a Formello: sedicenne perde la vita in un incidente stradale