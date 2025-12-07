Trafuga duemila euro di abbigliamento sportivo preso il topo d’auto

Ruba merce su un’auto in sosta per un valore di oltre duemila euro e poi tenta il furto in una cantina ma viene rintracciato da una Volante della polizia di Stato. Un 41enne marocchino, pluripregiudicato e già colpito da un avviso orale nonché dall’obbligo di frima giornaliero, è finito in manette nel tardo pomeriggio di giovedì. Intorno alle 18, gli agenti erano stati chiamati a intervenire nei pressi di un’abitazione di viale Olimpia a seguito della segnalazione di un residente, di un possibile furto in atto all’interno di una cantina, con sospetti ricaduti su un uomo scoperto poco prima da alcuni condomini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

