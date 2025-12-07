Traffico Roma del 07-12-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma Bentrovati oggi domenica 7 dicembre seconda domenica ecologica della stagione 20252026 con il consueto stop del traffico privato e confini della cosiddetta fascia verde fasce di blocco dalle 730 alle 12:30 e dalle 17 alle 20 l'orario dello stop pomeridiano tiene conto dell'incontro Lazio Bologna in programma alle 18 allo stadio Olimpico previste dal pomeriggio nell'area circostante lo stadio Le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta lo stadio è raggiungibile anche con le 18 linee del trasporto pubblico in partenza dai diversi quadranti della città scattato ieri sabato 6 dicembre il nuovo piano mobilità per le festività natalizie che prevede il potenziamento Delle Corse della metropolitana e delle principali linee di autobus attive 3 navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro città previste due linee free La 1 collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi e la linea 2 che parte da Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense e raggiunge anche sa Largo Chigi le due linee free saranno attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
