Traffico Lazio del 07-12-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio scattato come ogni domenica alle 9 il fermo dei mezzi pesanti lo stop Si protrarrà fino al 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge proseguono i lavori sulla via Salaria con transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo in tratti saltuari nelle due direzioni provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 termine interventi previsto per il prossimo 12 gennaio a Roma oggi seconda domenica ecologica della stagione 20252026 con il consueto stop del traffico privato nei confini della cosiddetta fascia verde è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio alcune in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

