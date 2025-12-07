Tradizione valori e grandi eventi internazionali | Bagheria ospita l’eccellenza dello sport siciliano
Sarà la cornice prestigiosa di Villa Butera a Bagheria ad accogliere, venerdì 12 dicembre, un pomeriggio interamente dedicato allo sport siciliano. A partire dalle ore 17.30, la storica residenza ospiterà nella sala Martorana Fumagalli in un’unica cerimonia due appuntamenti di assoluto prestigio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Connessioni al Femminile, Buratta (Coop. Pepita): “Casa Bice è tradizione e valori della donna”
Valori civili e tradizione: il calendario 2026 del GIMRI racconta la Repubblica
Fede e tradizione. Identità e unione. A Sarno, il Natale incarna i valori portanti della nostra comunità. Le emozioni vissute questa sera raccontano la forza di un territorio che sa ritrovarsi, condividere e custodire ciò che lo rappresenta. Una serata di luce tra Car - facebook.com Vai su Facebook
Una stagione di grandi eventi al Museo del Corso di Roma - Polo museale di Roma, che unisce i prestigiosi Palazzo Cipolla e Sciarra Colonna lungo via del Corso, ci ... Secondo ansa.it