Dalle previsioni meteo da lunedì 8 dicembre alle proiezioni per le feste di Natale. Mario Giuliacci traccia il quadro del tempo atteso in Italia fino al 20 dicembre, con uno sguardo anche alla settimana natalizia. L'esperto individua due fasi ben distinte: una prima parte stabile e asciutta, seguita da un ritorno delle perturbazioni atlantiche. Dal 7 al 14 dicembre: alta pressione e niente piogge La prima fase, che va da domenica 7 a domenica 14, sarà caratterizzata dall'assenza di piogge su tutta la Penisola. A dominare saranno due diverse figure anticicloniche. Tra il 7 e l'8 dicembre l'anticiclone delle Azzorre convoglierà verso l'Italia masse d'aria tiepide di origine atlantica, favorendo la formazione di nebbie soprattutto su Lombardia, Emilia e Romagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tra Immacolata e Natale le previsioni di Giuliacci: i giorni del ciclone atlantico