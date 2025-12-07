Tour tra i saloni di villa Tasca | alla scoperta di un giardino romantico

Domenica 14 Dicembre alle ore 10:30, prefestivo ed ultima data dell’anno, lasciati coinvolgere in una visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Entreremo in una dimora. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

Nel 1650 Ansaldo Pallavicino rileva il palazzo del cognato Tommaso Grimaldi, saldandone i debiti che si dice fossero legati al gioco. I saloni sono affrescati da Lazzaro Tavarone con scene di battaglia e i blasoni dei Grimaldi: capolavori che Ansaldo, collezion - facebook.com Vai su Facebook

"GENOVA IN TOUR S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Visita guidata tra i saloni di villa Tasca: alla scoperta di Beatrice Branciforte, primo conte donna di Sicilia - Martedì 30 Dicembre alle ore 16:00, prefestivo ed ultima data dell’anno, lasciati coinvolgere in una visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenz ... mondopalermo.it scrive

Visita guidata tra i saloni di villa Tasca, una casa patrizia perfettamente conservata - Il post dal titolo: «Visita guidata tra i saloni di villa Tasca, una casa patrizia perfettamente conservata è apparso 1 mese fa sul quotidiano online palermotoday. Secondo mondopalermo.it

Affittare Villa Tasca , la magione palermitana di The White Lotus 2 - Palermo e i suoi palazzi barocchi, l’aria storica che si respira in ogni pertugio e il sole che illumina la fiumana di turisti che ogni anno va alla ricerca delle bellezze architettoniche e non dalla ... Da harpersbazaar.com