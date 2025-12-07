Torpignattara è antifascista alle ronde di Forza Nuova il quartiere risponde con musica e balli

“Torpignattara è un piccolo mondo, in questo quartiere conviviamo da 23 nazionalità diverse, per noi è una bellezza. Siamo qui per dire che stiamo bene”.A parlare è Bachu, dell'associazione Dhumcatu, che si occupa di fornire aiuti e agevolare nelle pratiche i migranti del quartiere. Sabato 6. 🔗 Leggi su Romatoday.it