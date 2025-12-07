Torpignattara è antifascista alle ronde di Forza Nuova il quartiere risponde con musica e balli
“Torpignattara è un piccolo mondo, in questo quartiere conviviamo da 23 nazionalità diverse, per noi è una bellezza. Siamo qui per dire che stiamo bene”.A parlare è Bachu, dell'associazione Dhumcatu, che si occupa di fornire aiuti e agevolare nelle pratiche i migranti del quartiere. Sabato 6. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Forza Nuova potrà manifestare, ma non il 6 dicembre a Torpignattara. Quel giorno ci sarà spazio per un presidio antifascista. La questura di Roma, infatti, ha vietato il raduno fascista all'interno del parco Giordano Sangalli, ma con una postilla. Andiamo con or - facebook.com Vai su Facebook
Torpignattara, ronde di Forza Nuova al parco Sangalli. Il Comune: "Roma resta antifascista" ift.tt/isjDS7p Vai su X
Forza Nuova bloccata a Roma dalla Questura, vietate le ronde nel parco Giordano Sangalli a Torpignattara - La questura di Roma ha bloccato la richiesta di autorizzazione a una manifestazione di Forza Nuova: niente ronda a Torpignattara ... Come scrive virgilio.it
Il questore di Roma vieta le ronde di Forza Nuova - Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha adottato un provvedimento di divieto nei confronti di Forza Nuova a svolgere domani una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a ... Secondo ansa.it
Il questore di Roma vieta la manifestazione di Forza Nuova: rischio tensioni con il presidio antifascista - Il questore di Roma Roberto Massucci ha deciso di vietare la manifestazione di Forza Nuova a Torpignattara, dopo le proteste dei cittadini contro le ronde ... Segnala fanpage.it
Dopo aver strumentalizzato lo stupro di una ragazza a Tor Tre Teste, Forza Nuova annuncia ronde a Torpignattara - Dopo aver strumentalizzato lo stupro di una ragazza a Tor Tre Teste, Forza Nuova ci riprova, e lancia una campagna di 'arruolamento', soffiando sul fuoco ... Segnala fanpage.it