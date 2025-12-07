Tornano I treni della neve di Trenord per raggiungere stazioni sciistiche e mercatini

Milano, 7 dicembre 2025 – Raggiungere piste da sci e mercatini di Natale il treno: tornano per tutta la stagione invernale 20252026 i " Treni della neve" di Trenord. Una proposta di turismo sostenibile, senz'auto, in Lombardia che prevede pacchetti treno+navetta+skipass per una o più giornate sulla neve nei comprensori sciistici di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio, Domobianca. I Treni della neve sono proposti da Trenord in partnership con Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità, e Snowit, hub digitale per organizzare una perfetta vacanza in montagna. Per i primi tre weekend di dicembre è disponibile anche un nuovo biglietto speciale verso i mercatini di Natale di Iseo, che fino al 7 gennaio 2026 animano il centro del paese e il lungolago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tornano “I treni della neve” di Trenord per raggiungere stazioni sciistiche e mercatini

Altre letture consigliate

Tornano i treni sulla Lecco-Tirano, ritardi pesanti e cancellazioni: storia di una brutta partenza annunciata

Riapre la linea Milano-Domodossola: tornano a correre i treni

Stop ai sulla Domodossola-Milano, tornano i treni tra il Lago Maggiore e l'Ossola

Tornano i "Treni della neve", pacchetti treno più navetta e skipass per i Piani di Bobbio e la vicina Valtellina. Oltre alle trasferte fuori regione in perfetto stile natalizi - facebook.com Vai su Facebook

I treni tornano a viaggiare su tutta la linea. Considerate possibili maggiori tempi di viaggio e di attesa alle fermate. Vai su X

Tornano “I treni della neve” di Trenord per raggiungere stazioni sciistiche e mercatini - Le proposte per il turismo sostenibile prevedono pacchetti comprensivi di treno, navetta e skipass. Scrive ilgiorno.it

Trenord: tornano i “Treni della neve” e quelli verso i mercatini di Natale di Iseo, Trento e Bolzano - Per la stagione invernale e le settimane di festa Trenord arricchisce la proposta per il tempo libero, per un turismo sostenibile ... Segnala telenord.it

Treni della neve: per i mercatini di Natale e per andare a sciare - I biglietti comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso la stazione più vicina alle località sciistiche di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Do ... Lo riporta giornaledibrescia.it