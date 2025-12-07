Torna la grande festa di Capodanno in piazza Musica per tutti i gusti nell’abbraccio al 2026

FOLIGNO - A tre anni di distanza, l’ultima volta nel 2022 a piazza San Domenico, Foligno aspetterà il Capodanno in piazza, della Repubblica stavolta. "Un ritorno importante – commenta l’assessore comunale al turismo, Michela Giuliani – che ci rende orgogliosi, così come il fatto che quella in programma sarà una serata di assoluto prestigio nel panorama regionale". Un ultimo dell’anno, quello in piazza, reso possibile anche ai fondi che il Comune ha ottenuto attraverso la Regione dal ministero del Turismo – ha sottolineato Giuliani -, perché Foligno è risultata tra le 10 città umbre più frequentate dai turisti durante le festività natalizie del 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

