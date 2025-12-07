Torna la grande festa di Capodanno in piazza Musica per tutti i gusti nell’abbraccio al 2026

FOLIGNO - A tre anni di distanza, l’ultima volta nel 2022 a piazza San Domenico, Foligno aspetterà il Capodanno in piazza, della Repubblica stavolta. "Un ritorno importante – commenta l’assessore comunale al turismo, Michela Giuliani – che ci rende orgogliosi, così come il fatto che quella in programma sarà una serata di assoluto prestigio nel panorama regionale". Un ultimo dell’anno, quello in piazza, reso possibile anche ai fondi che il Comune ha ottenuto attraverso la Regione dal ministero del Turismo – ha sottolineato Giuliani -, perché Foligno è risultata tra le 10 città umbre più frequentate dai turisti durante le festività natalizie del 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la grande festa di Capodanno in piazza. Musica per tutti i gusti nell’abbraccio al 2026

Argomenti simili trattati di recente

Memories torna sul grande schermo: il capolavoro antologico di Katsuhiro Otomo nelle sale italiane il 12, 13 e 14 gennaio L’anime cult del 1995 arriva per la prima volta al cinema in Italia grazie alla collana Animagine di Dynit e Adler Entertainment. #AdlerEnt - facebook.com Vai su Facebook

Rimettiamo in cammino la speranza. Con noi la Campania torna grande! #ciriellipresidente #elezioniregionali2025 #campania Vai su X

Torna la grande festa di Capodanno in piazza. Musica per tutti i gusti nell’abbraccio al 2026 - A tre anni di distanza, l’ultima volta nel 2022 a piazza San Domenico, Foligno aspetterà il Capodanno in piazza, della Repubblica stavolta. Lo riporta lanazione.it

Forlì, a Capodanno torna la festa in centro: piazza Saffi come una discoteca - Per festeggiare l’arrivo del 2026, Forlì riporta la festa in centro e trasforma piazza Saffi in una grande discoteca gratuita e a cielo ... Riporta corriereromagna.it

Torna il Capodanno in piazza a Forlì: è la prima volta dal 2019. Show nel nome di Cecchetto - L’evento è promosso da ‘Visit Romagna’: il mitico produttore musicale è l’ambasciatore ... Scrive msn.com

Capodanno, la pista revival. Festa con i dj del passato - Concertone in piazza della Vittoria con i miti del ‘Marabù’ e del ‘Picchio Rosso’. Scrive msn.com

Capodanno come una volta. Torna la festa in piazza - Non accadeva da quasi un decennio: il prossimo Capodanno si festeggerà tutti insieme in piazza Cavour, nel cuore della città dei papi, con il magnifico scenario del belvedere che il celebre storico ... ciociariaoggi.it scrive

Arriva il Natale con più di 100 eventi: Civitanova, la festa di Capodanno torna in piazza - CIVITANOVA Più di 100 eventi nell’arco di un mese: presentato ieri il cartellone delle manifestazioni per il periodo natalizio, definito «un’onda che abbraccia ... Da msn.com