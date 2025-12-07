Torna E' Tendoun il tendone che ospiterà tutti gli eventi natalizi della città
A partire da venerdì 5 dicembre e fino a martedì 6 gennaio 2026 a Viserbella l’evento E’Tendoun. Una tensostruttura montata sulla spiaggia 53 di Viserbella attraverso la quale sarà possibile immergersi in un’atmosfera di gioia natalizia tramite i numerosi eventi che ospiterà al proprio interno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
