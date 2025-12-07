Torna a illuminare il quartiere la Casa di Babbo Natale di via Leopardi a Montesilvano

Montesilvano. Via Leopardi torna a far festa con la Casa di Babbo Natale La casa di Babbo Natale a Montesilvano (Pe) torna a illuminare il quartiere: dopo mesi di preparativi e passione dedicata, lunedì 8 dicembre dalle ore 17.00 si accenderanno le luci della Casa di Babbo Natale in via Leopardi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

