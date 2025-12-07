Torino-Milan un dubbio a centrocampo per Allegri | la decisione nella giornata odierna

Pianetamilan.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri ancora non ha deciso come rimpiazzare in mediana l'infortunato Youssouf Fofana. Due le principali alternative. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Torino-Milan, un dubbio a centrocampo per Allegri: la decisione nella giornata odierna

