Torino-Milan un dubbio a centrocampo per Allegri | la decisione nella giornata odierna
Per Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri ancora non ha deciso come rimpiazzare in mediana l'infortunato Youssouf Fofana. Due le principali alternative. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Allegri fa la conta per Torino: problemi in difesa
