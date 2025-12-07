Torino-Milan Pulisic titolare | statistiche impressionanti pur con un esiguo numero di partite
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 rientrato nel finale dell'ultima partita di Coppa Italia contro la Lazio dal recente affaticamento muscolare, di nuovo dal 1' in Torino-Milan di domani sera al 'Grande Torino'. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
