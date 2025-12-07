Torino Milan mossa a sorpresa di Allegri? Con l’infortunio di Fofana il tecnico pensa a questa mossa a centrocampo! Le ultime in vista del match

Torino Milan, mossa a sorpresa? Con l'infortunio di Fofana Allegri valuta un centrocampo più fisico per affrontare la squadra di Baroni Il Milan si prepara a chiudere un ciclo particolarmente intenso con la difficile trasferta in casa del Torino, e le scelte di Massimiliano Allegri continuano a riservare sorprese. L'assenza di Youssouf Fofana, fermato da .

