Torino Milan Allegri in conferenza stampa | Ci sono numeri che dobbiamo smentire Sulla classifica dico una cosa

Calcionews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino Milan, Allegri in conferenza stampa fa il punto sulla trasferta in terra granata. Ecco le parole del tecnico rossonero Alla vigilia di Torino Milan Allegri ha parlato in conferenza stampa. Ecco alcune delle dichiarazioni del tecnico rossonero. TORINO-MILAN – «Ci sono dei numeri che vanno smentiti. Il Milan ha vinto una sola volta negli ultimi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

torino milan allegri in conferenza stampa ci sono numeri che dobbiamo smentire sulla classifica dico una cosa

© Calcionews24.com - Torino Milan, Allegri in conferenza stampa: «Ci sono numeri che dobbiamo smentire. Sulla classifica dico una cosa»

Scopri altri approfondimenti

Juventus 0-0 AC Milan: Quali sono stati i principali punti di discussione mentre le icone italiane si accontentano di un punto a testa a Torino?

Classifica Serie A 2025/26 LIVE: domenica di 1-0. Dopo Torino, Udinese e Sassuolo, anche il Milan vince di misura

Milan, Allegri fa la conta per Torino: problemi in difesa

torino milan allegri conferenzaVerso Torino-Milan, tra poco la conferenza di Allegri. Segui la diretta - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Torino- tuttomercatoweb.com scrive

torino milan allegri conferenzaMilan, Allegri: "Pulisic in dubbio. Bisogna sporcarsi i pantaloncini..." - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Torino- Lo riporta tuttomercatoweb.com

torino milan allegri conferenzaTorino-Milan, non c’è pace per Pulisic: l’annuncio di Allegri spiazza - Il Milan si prepara alla trasferta di Serie A contro il Torino, in un momento delicato della stagione. Da spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Milan Allegri Conferenza