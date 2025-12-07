Torino Milan Allegri in conferenza stampa | Ci sono numeri che dobbiamo smentire Sulla classifica dico una cosa
Torino Milan, Allegri in conferenza stampa fa il punto sulla trasferta in terra granata. Ecco le parole del tecnico rossonero Alla vigilia di Torino Milan Allegri ha parlato in conferenza stampa. Ecco alcune delle dichiarazioni del tecnico rossonero. TORINO-MILAN – «Ci sono dei numeri che vanno smentiti. Il Milan ha vinto una sola volta negli ultimi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Juventus 0-0 AC Milan: Quali sono stati i principali punti di discussione mentre le icone italiane si accontentano di un punto a testa a Torino?
Classifica Serie A 2025/26 LIVE: domenica di 1-0. Dopo Torino, Udinese e Sassuolo, anche il Milan vince di misura
Milan, Allegri fa la conta per Torino: problemi in difesa
Verso Torino-Milan: a sinistra torna Bartesaghi, Estupinan in panchina Vai su X
È Modric l'uomo della svolta! Dopo l'eliminazione in Coppa, il Milan si affida al suo «direttore d'orchestra» per la trasferta di Torino. #Milan #Modric #SerieA #TorinoMilan #Allegri - facebook.com Vai su Facebook
Verso Torino-Milan, tra poco la conferenza di Allegri. Segui la diretta - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Torino- tuttomercatoweb.com scrive
Milan, Allegri: "Pulisic in dubbio. Bisogna sporcarsi i pantaloncini..." - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Torino- Lo riporta tuttomercatoweb.com
Torino-Milan, non c’è pace per Pulisic: l’annuncio di Allegri spiazza - Il Milan si prepara alla trasferta di Serie A contro il Torino, in un momento delicato della stagione. Da spaziomilan.it