Torino ET di Riccardo Cordero atterra nel cortile
Le “traformazioni” della Fondazione Accorsi-Ometto. Nuove collezioni. In questi giorni è stata posta nel cortile dell’Accorsi la scultura “E.T.” nel 2007 realizzata da Riccardo Cordero – uno scultore italiano tra i più riconosciuti a livello internazionale, già titolare della cattedra della Scuola di Scultura all’Accademia Albertina sino al 2001, dal 2009 nel Management Team dello . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Terribile schianto per il cappellano del Torino Calcio, Don Riccardo Robella è grave: "Ota tifiamo noi per lui"
Terribile schianto per il cappellano del Torino Calcio, Don Riccardo Robella è grave: "Ora tifiamo noi per lui"
Cinema, a Torino la mostra "Riccardo Ghilardi. Piano sequenza La Mole"
ET, l'opera di Riccardo Cordero atterra nel cortile del Museo Accorsi-Ometto - Ometto è atterrato un'opera d'arte "aliena": nel cortile sarà visibile gratuitamente a tutti i cittadini di passaggio da via Po, la scultura firmata da Riccardo Cordero, dall'evocativ ...
Scultura contemporanea alla Reggia di Venaria, con Riccardo Cordero - La scultura è nuovamente protagonista alla Reggia di Venaria che accoglie le opere monumentali dell'artista Riccardo Cordero (1942, Alba), nella mostra "Giochi Siderali", fino al 18 giugno 2023.
Riccardo Cordero – Chakra - due incontri pubblici per presentare ai cittadini Chakra ed Eco, sculture degli artisti Riccardo Cordero e Marc Didou vincitori del concorso bandito nel 2001 "100 piazze per Torino" ...