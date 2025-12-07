AGI - La torcia olimpica è sbarcata al quartiere Ostiense facendo il suo trionfale passaggio all'interno del Gazometro. La struttura, che dal 1967 è proprietà di Eni, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma, che ospita tra l'altro la sede dell'AGI, ha visto passare i tedofori – tutti dipendenti del Gruppo Eni appassionati di sport ed entusiasti di vivere questo momento unico – prima di avviarsi verso Piazza del Popolo. Poco dopo le 13:30 il camion con la torcia olimpica, appassionati, volontari e tedofori ha fatto il suo ingresso al Gazometro dove la torcia con la fiamma olimpica è stata presa in consegna da un tedoforo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 'Torch Kiss' nel Silo G4, la fiamma olimpica illumina il Gazometro