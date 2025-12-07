Tomora è la nuova band formata da Aurora e Tom Rowlands dei Chemical Brothers

Aurora e Tom Rowlands dei Chemical Brothers, hanno formato una band, Tomora e pubblicato il loro nuovo, nonchè primo singolo Ring The Alarm. Prima di conoscere l’identità della cantautrice e del musicista-produce, il duo è stato inserito nelle line up di alcuni festival in programma per il prossimo anno, come il Coachella, portando i fan a fare ipotesi su chi potesse celarsi dietro il neogruppo, fino all’annuncio del brano. Riguardo la genesi del nuovo progetto che riunisce in Tomora i nomi dei due componenti, Aurora e Tom hanno affermato: “Volevamo che i Tomora fossero una band, non due individui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

