Tommaso Giacomel sale di colpi e sfiora il podio nell’inseguimento di Oestersund Primo squillo di Fillon Maillet
Tommaso Giacomel si ferma ai piedi del podio nella 12.5 km pursuit maschile che chiude la prima tappa di Coppa del Mondo, andata in scena ad Oestersund, in Svezia: l’azzurro chiude quarto nell’inseguimento vinto dal transalpino Quentin Fillon Maillet. A punti anche Lukas Hofer, 16°, fuori dalla top 40, invece, Elia Zeni, 48°. La vittoria va al transalpino Quentin Fillon Maillet, che vince nonostante due errori a terra in 30’14?5, davanti allo svedese Sebastian Samuelsson, secondo a 6?7 a causa di due errori in piedi, mentre completa il podio il norvegese Johan-Olav Botn (1820 al tiro), che rafforza il pettorale giallo col terzo posto a 10?3. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Biathlon, Tommaso Giacomel centra la top ten nella sprint vinta da Botn. Lukas Hofer a punti ad Oestersund
Il norvegese si prende anche la sprint di Oestersund e firma la doppietta dopo l’individuale, perfetto al tiro e glaciale sugli sci nonostante la nevicata pesantissima. Tommaso Giacomel si conferma il migliore degli azzurri, ottavo con un errore https://biathlonazz - facebook.com Vai su Facebook
UN’ALTRA IMPRESAAAA Poteva bastare il podio della staffetta femminile? Assolutamente no: l’ #ItaliaTeam di biathlon colpisce ancoraaaaaaa! Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono secondi nella gara mista di Coppa Vai su X
Tommaso Giacomel argento ai mondiali di biathlon di Lenzerheide - Un Tommaso Giacomel pressoché perfetto è medaglia d'argento nella 20 chilometri individuale dei Mondiali di biathlon a Lenzerheide: è la prima medaglia azzurra nella rassegna in corso di svolgimento ... Secondo rainews.it