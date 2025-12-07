Tommaso Giacomel sale di colpi e sfiora il podio nell’inseguimento di Oestersund Primo squillo di Fillon Maillet

Tommaso Giacomel si ferma ai piedi del podio nella 12.5 km pursuit maschile che chiude la prima tappa di Coppa del Mondo, andata in scena ad Oestersund, in Svezia: l’azzurro chiude quarto nellinseguimento vinto dal transalpino Quentin Fillon Maillet. A punti anche Lukas Hofer, 16°, fuori dalla top 40, invece, Elia Zeni, 48°. La vittoria va al transalpino Quentin Fillon Maillet, che vince nonostante due errori a terra in 30’14?5, davanti allo svedese Sebastian Samuelsson, secondo a 6?7 a causa di due errori in piedi, mentre completa il podio il norvegese Johan-Olav Botn (1820 al tiro), che rafforza il pettorale giallo col terzo posto a 10?3. 🔗 Leggi su Oasport.it

