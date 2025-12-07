Tomasevic dopo il Genoa | Momento difficile alle spalle ora continuità
Inter News 24 Tomasevic ha commentato il momento della squadra, il suo primo gol e lo sguardo già rivolto al derby contro il Milan. Dopo il convincente 5-0 contro il Genoa, l’Inter Women di Gianpiero Piovani, allenatore esperto e punto di riferimento del progetto nerazzurro, ha finalmente voltato pagina dopo un periodo complicato. Tra le protagoniste del pomeriggio anche Masa Tomasevic, giovane montenegrina classe 2005, esterna di spinta con spiccate doti atletiche, che ha trovato anche la gioia personale del gol. Le sue parole nel post partita raccontano entusiasmo, consapevolezza e grande voglia di crescere. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
#InterWomen, #InterGenoa 5-0 ? 9’, 65’ Wullaert, 12’ Csiszar, 46’ Tomasevic, 52’ Milinkovic L’Inter femminile di Piovani vince ancora con un netto 5-0 contro il Genoa. Nerazzurre a 12 punti dopo 8 giornate. ? Tra due settimane in casa contro il Genoa. # Vai su X
Genoa-Atalanta, le pagelle dei rossoblu: Carbone che qualità, Romano colpo di genio Le pagelle del Genoa dopo il pareggio contro l’Atalanta, nella quattordicesima giornata del Campionato Primavera 1. I rossoblù partono forte e al 24' trovano il vantaggio - facebook.com Vai su Facebook
Inter Women, Tomasevic: "Momento difficile alle spalle. Giocare qui per me..." - Masa Tomasevic, giovane montenegrina di Inter Women, ha parlato della bella vittoria delle ragazze di Piovani contro il Genoa questo pomeriggio. Si legge su msn.com
Calcio: Genoa; Vieira, settimana ok il momento difficile passerà - Una classifica che fa paura e ancora nessuna vittoria segnando pochissimo, appena 3 reti in sette gare. Lo riporta ansa.it