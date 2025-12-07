Inter News 24 Tomasevic ha commentato il momento della squadra, il suo primo gol e lo sguardo già rivolto al derby contro il Milan. Dopo il convincente 5-0 contro il Genoa, l’Inter Women di Gianpiero Piovani, allenatore esperto e punto di riferimento del progetto nerazzurro, ha finalmente voltato pagina dopo un periodo complicato. Tra le protagoniste del pomeriggio anche Masa Tomasevic, giovane montenegrina classe 2005, esterna di spinta con spiccate doti atletiche, che ha trovato anche la gioia personale del gol. Le sue parole nel post partita raccontano entusiasmo, consapevolezza e grande voglia di crescere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tomasevic dopo il Genoa: «Momento difficile alle spalle, ora continuità»