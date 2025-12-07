Tiro a segno Duestad e Privratsky vincono nella carabina 3 posizioni alla Finale di Coppa del Mondo
Prosegue a Doha, in Qatar, la Finale di Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: la seconda giornata si apre con le gare della carabina 3 posizioni da 50 metri, nelle quali non ci sono italiani qualificati. La vittoria tra le donne va alla norvegese Jeanette Hegg Duestad, mentre tra gli uomini il successo è del ceco Jiri Privratsky. Nella finale della carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile a spuntarla è la norvegese Jeanette Hegg Duestad, che nel duello conclusivo batte la britannica Seonaid McIntosh per 414.3 a 413.4. Sale sul gradino più basso del podio la tedesca Anna Janssen, eliminata a due colpi dalla conclusione, terza con 392. 🔗 Leggi su Oasport.it
