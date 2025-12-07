Tiro a segno a Brar e Li le ultime gare della Finale di Coppa del Mondo

Cala il sipario sulla Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, andata in scena a Doha, in Qatar: chiusura affidata alle gare della pistola da 25 metri. Nella sportiva femminile vittoria dell’ indiana Simranpreet Kaur Brar, mentre nell’ automatica maschile affermazione del cinese Li Yuehong. Nella pistola sportiva da 25 metri femminile arriva il successo dell’indiana Simranpreet Kaur Brar, che con 4150 eguaglia il record del mondo della categoria junior, precedendo la cinese Yao Qianxun, seconda con 3650, mentre esce ad una serie dal termine la tedesca Doreen Vennekamp, terza con 3045. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, a Brar e Li le ultime gare della Finale di Coppa del Mondo

