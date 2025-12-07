Tir spagnolo con 480 chili di droga Tre arresti per traffico internazionale

La sostanza stupefacente era confezionata in 100 buste termosigillate. Ognuna conteneva più di 4 chili e mezzo di hascisc, per un totale di circa 480 chili di droga. Tutto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri della Compagnia di Corsico che hanno lavorato in sinergia con i colleghi di Rho e Abbiategrasso. Un’operazione che ha portato all’arresto di tre persone: dovranno rispondere dell’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti un 30enne libanese, un 49enne di origini spagnole e una donna italiana di 53 anni: tutti sono stati portati al carcere di San Vittore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

