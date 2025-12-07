Tifosi agli allenamenti a Villa Silvia per dare sostegno alla squadra

Le bandiere, i cori, i fumogeni. Come allo stadio, come in trasferta. Ma sui terrazzamenti di Villa Silvia. Ieri, circa trecento sostenitori del Cavalluccio si sono dati appuntamento al Centro Sportivo Rognoni per sostenere la squadra, che domani scenderà in campo in Veneto affrontando il Padova, e per protestare contro la decisione di vietare il viaggio a tutta la tifoseria bianconera, a prescindere dal fatto che i supporter siano o meno in possesso della tessera del tifoso. Perché in effetti nelle prossime ore per varcare i tornelli dell’Euganeo sarà necessario essere in possesso della card padovana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tifosi agli allenamenti a Villa Silvia per dare sostegno alla squadra

