thuram inter sorpasso su djorkaeff e record francese in nerazzurro

Internews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Thuram Inter entra ufficialmente nella storia del club: con il gol al Como supera Djorkaeff e strappa un nuovo primato in nerazzurro. La notte perfetta dell’Inter contro il Como regala un altro traguardo storico a Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, sempre più centrale nel progetto di Cristian Chivu. Con la rete segnata a San Siro, Thuram raggiunge quota 31 gol in Serie A con la maglia nerazzurra, superando Youri Djorkaeff, fermo a 30. Un sorpasso che ha un valore simbolico enorme, perché Djorkaeff è stato una delle icone dell’Inter tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000. 🔗 Leggi su Internews24.com

