The Game Awards 2025 Geoff Keighley ha pubblicato l’Hype Trailer pieno di giochi e momenti esaltanti
L’ Hype Trailer dei The Game Awards 2025 è finalmente arrivato, e Geoff Keighley lo presenta come uno dei momenti più significativi nella preparazione dello show. Il breve video, caricato sui canali ufficiali, racchiude una selezione dei momenti più intensi, spettacolari e rappresentativi tratti dai candidati di quest’anno, pensato per catturare l’essenza emotiva della manifestazione. Non è solo una raccolta di scene d’impatto: è un racconto costruito per accompagnare gli spettatori verso la notte più importante dell’industria videoludica, in programma giovedì in diretta globale. Keighley spiega che l’editing del trailer è un processo che dura tutto l’anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it
