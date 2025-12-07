the boys stagione finale riceve il teaser trailer in italiano amazon annuncia la data di uscita

Amazon ha pubblicato il teaser trailer in italiano dell’attesissima stagione finale di The Boys, confermando che il gran finale della serie inizierà l’ 8 aprile 2026 con due episodi e proseguirà con un’uscita settimanale fino al 20 maggio. Il filmato mostra un mondo completamente piegato ai capricci instabili ed egomaniaci di Homelander, una sorta di Superman oscuro che ha trasformato gli Stati Uniti in un regime autoritario. Hughie, Mother’s Milk e Frenchie sono ora rinchiusi in un “Freedom Camp”, mentre Annie tenta disperatamente di organizzare una resistenza clandestina contro l’immensa forza dei Super. 🔗 Leggi su Game-experience.it

