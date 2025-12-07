The Boys | Prime Video svela il teaser trailer della stagione finale

In occasione del CCXP Experience di San Paolo, Prime Video ha svelato il teaser trailer della stagione finale di The Boys. Questo sabato lo showrunner Eric Kripke, gli attori Erin Moriarty, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Tomer Capone e Colby Minifie sono saliti sul palco del CCXP per dare ai presenti un assaggio degli eventi conclusivi della seguitissima serie The Boys. L’evento è culminato, ovviamente, col lancio del teaser trailer, ma anche con la notizia che molti stavano aspettando, ovvero la data d’uscita su Prime Video: l’ 8 aprile 2026 con i primi due episodi. Guardate il teaser trailer di The Boys S5 We're going out with a bang. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Boys | Prime Video svela il teaser trailer della stagione finale

