testacoda a chiesanuova arriva la fermana

A distanza di 18 anni dagli unici precedenti, stagione 2006-2007 in Prima Categoria, il Chiesanuova ritrova la blasonata Fermana. Per la prima volta la attende a casa, nell’impianto della frazione, il "Don Guido Bibini". Ultima in classifica ma reduce da 2 successi dando l’impressione di essersi sbloccata e poter aprire un nuovo campionato, la squadra di Mariotti sogna di applicare il "non c’è due senza tre" ma certo che l’avversaria è la peggiore possibile. Alle 14.30 arriva la leader e la 14ª giornata regalerà il testacoda tra squadre divise da 12 punti, coi gialloblù capaci di tenere una media di 2 gol a uscita (e Fofi capocannoniere del torneo a quota 10). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

