Test F1 quando iniziano le prove per il prossimo Mondiale 2026 e cosa aspettarsi dalla nuova Ferrari
Il Mondiale 2025 si chiude ad Abu Dhabi, ma i test F1 aprono la strada al 2026: calendario, nuove monoposto e primi indizi sulla Ferrari 678. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Roma: in arrivo nuovi autovelox, nei test superate le 6.000 violazioni Dal 15 dicembre a Roma entrano in funzione i nuovi autovelox fissi sulla Tangenziale Est e in via Isacco Newton. Dopo il periodo di prove di novembre, i dispositivi iniziano a rilevare e - facebook.com Vai su Facebook
Test F1, quando iniziano le prove per il prossimo Mondiale 2026 e cosa aspettarsi dalla nuova Ferrari - Il Mondiale 2025 si chiude ad Abu Dhabi, ma i test F1 aprono la strada al 2026: calendario, nuove monoposto e primi indizi sulla Ferrari 678. Come scrive fanpage.it
Quando inizia la F1 nel 2026? Il calendario dei test e dei 24 Gran Premi - L’appuntamento inaugurale sarà però preceduto da ben tre sessioni di test, che si ... Si legge su oasport.it
Calendario test F1 2026: tutte le date - Il calendario dei test invernali 2026 di F1, saranno nove le giornate di test in totale, si comincia a Barcellona ... Si legge su formulapassion.it