Terza edizione del Premio Rispetto e Amore in Campidoglio per i diritti degli animali

Il Premio "Rispetto e Amore" giunge alla sua terza edizione, in programma l'11 dicembre 2025 alle ore 16 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, per rendere omaggio a persone e associazioni che si distinguono per l'attenzione ai diritti degli animali e per l'impegno etico espresso attraverso il proprio lavoro e le proprie attività.

