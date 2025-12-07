Terza edizione del Premio Rispetto e Amore in Campidoglio per i diritti degli animali

Il PremioRispetto e Amore” giunge alla sua terza edizione, in programma l’11 dicembre 2025 alle ore 16 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, per rendere omaggio a persone e associazioni che si distinguono per l’attenzione ai diritti degli animali e per l’impegno etico espresso attraverso il proprio lavoro e le proprie attività. Valore del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

