Epicentro in mare Adriatico a tredici chilometri da Lesina. Il sisma di magnitudo 2,7 è stato registrato alle 10,53. Nei giorni precedenti altre lievi scosse avevano riguardato la costa garganica. (immagine: tratta da ingv.it)         L'articolo Terremoto: scossa al largo del Gargano Magnitudo 2,7 in mattinata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

