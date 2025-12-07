Terremoto | scossa al largo del Gargano Magnitudo 2,7 in mattinata
Epicentro in mare Adriatico a tredici chilometri da Lesina. Il sisma di magnitudo 2,7 è stato registrato alle 10,53. Nei giorni precedenti altre lievi scosse avevano riguardato la costa garganica. (immagine: tratta da ingv.it) L'articolo Terremoto: scossa al largo del Gargano Magnitudo 2,7 in mattinata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
