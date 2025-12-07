Terremoto a Ballando con le Stelle Rossella Erra sotto accusa | Imbarazzante

Roma, 7 dicembre 2025 - "Io darei il tesoretto alla Signora Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale". Ad aprire la polemica della settimana che conduce alla seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2025 è la "voce del popolo" Rossella Erra. La quale ancora una volta fa discutere per le proprie scelte messe in atto più suscitare dibattito che per un reale convincimento. Impossibile, infatti, immaginare che il popolo da lei rappresentato e tanto sbandierato volesse attribuire ben 25 punti a un duo che per ben due volte ha racimolato il 5% dei consensi social. "Imbarazzante - è stato il commento in diretta del giurato Fabio Canino -.

