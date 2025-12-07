Terni sottopasso di Cospea | Spostamento della rete fognaria in anticipo sui tempi In arrivo il progetto di fattibilità tecnico economica

Ternitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Approvazione progetto esecutivo opere di spostamento fognatura esistente interferente con il nuovo sottopasso”. La giunta comunale di Terni ha approvato nei giorni scorsi la proposta di delibera che da una nuova accelerazione per la realizzazione dell’infrastruttura a Cospea. A fornire ulteriori. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

