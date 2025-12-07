Terni Sergio Sabatini | Punti vendita di Superconti chiusi e preoccupazioni diffuse anche per Amelia e Acquasparta

Una giornata di sciopero è stata annunciata, in modo congiunto, dalle tre sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. I lavoratori di Superconti ed Unicoop incroceranno le braccia il prossimo giovedì 18 dicembre per l’intero turno. Le sigle hanno inoltre comunicato che sono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

