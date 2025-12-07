Ternana al Curi sarà un derby senza tifosi Liverani | Dobbiamo fare una partita di cuore

Lanazione.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strano derby per i rossoverdi, senza tifosi al seguito e con questioni extra campo che continuano a rendere l’orizzonte indecifrabile. Fabio Liverani è un grande ex di turno: "Perugia è stato il mio trampolino di lancio – spiega il tecnico della Ternana – e dunque sarò sempre riconoscente a Sabatini, Cosmi e Gaucci. Sono già tornato al "Curi" da calciatore poi come tecnico del Lecce. A prescindere dalla rivalità che c’è, la stagione 20002001, in cui arrivai in Nazionale, per me è stata una soddisfazione. Il mio presente è il popolo di Terni che mi ha accolto alla grande. Il derby va caricato, ma non deve trasmettere eccessiva ansia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

