Teoria pluribus e connessioni con il film get out di jordan peele

Una teoria intrigante collega la serie Pluribus a uno dei film più disturbanti di Jordan Peele, rivelando aspetti nascosti della narrazione e dei personaggi. Questa supposizione si focalizza su un'ipotesi riguardante la coscienza degli individui infetti, aprendo nuovi scenari narrativi e spiegando alcune sequenze tra le più enigmatiche del programma di Apple TV+. Qui di seguito, si analizza dettagliatamente questa teoria e il suo possibile impatto sulla trama. una plausibile teoria su pluribus collega la serie a un film di jordan peele. la connessione tra le due opere e il concetto di coscienza.

