Tentativo fallito di colpo di Stato in Benin | cosa è successo

Questa mattina il Benin, Paese africano nel golfo di Guinea, è stato teatro di un tentativo di colpo di Stato. Un gruppo di militari, autoproclamatosi Comitato militare per la rifondazione, ha annunciato sulla rete televisiva nazionale di aver deposto il presidente, Patrice Talon. L’organizzazione anche affermato di aver chiuso i confini della nazione e di avere sospeso l’attività di tutti i partiti politici. Talon, un imprenditore di sessantasette anni, attivo specialmente nella produzione di cotone, è alla guida del Paese dal 2016, dopo aver vinto le elezioni presidenziali di quell’anno, e poi di nuovo nel 2021. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tentativo (fallito) di colpo di Stato in Benin: cosa è successo

Altre letture consigliate

Timothy olyphant e il fallito tentativo di salvare santa clarita diet su netflix

Aeroporto, fallito un altro tentativo di conciliazione con Gesap: scatta lo sciopero per 24 ore

Como, tensioni in carcere dopo un tentativo di evasione fallito: tre agenti feriti, grave un detenuto

BENIN, TENTATIVO (FALLITO?) DI GOLPE Il Benin si è svegliato questa mattina domenica 7 dicembre 2025 nel caos di un tentativo insurrezionale in pieno svolgimento. Uomini armati in uniforme hanno cercato di assaltare la residenza presidenziale e sono r - facebook.com Vai su Facebook

Benin, sventato tentativo di golpe: le immagini da Cotonou - (LaPresse) Alla periferia di Cotonou, la città più popolosa del Benin, la vita sembra continuare normalmente la mattina di un tentativo di colpo ... Da stream24.ilsole24ore.com

C’è stato un tentativo di colpo di stato in Benin - Un gruppo di militari ha annunciato in televisione di aver deposto il presidente, poi il governo ha detto che tutto è tornato sotto controllo ... Lo riporta ilpost.it

Benin, il ministro dell'Interno: sventato un colpo di stato militare - Il ministro dell'Interno del Benin ha dichiarato che un piano di colpo di stato, annunciato da un gruppo di soldati alla televisione di Stato domenica scorsa, è stato sventato. Come scrive msn.com