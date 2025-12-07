Tentativo di golpe in Benin Farnesina in allerta

Tentativo di golpe in Benin, dove un gruppo di militari – che si è autodefinito Comitato Militare per la Rifondazione – è in diretta sulla tivù di Stato spiegando di aver deposto il presidente Patrice Talon e preso il potere, annunciando inoltre la sospensione della Costituzione, la chiusura di tutte le frontiere terrestri e dello spazio aereo del Paese. Secondo la dichiarazione letta dai soldati, tenente colonnello Tigri Pascal guiderà adesso un consiglio militare di transizione. «La situazione è sotto controllo. Gran parte dell’ esercito è ancora leale e stiamo prendendo in mano la situazione», ha però assicurato il Ministro degli Esteri Shegun Adjadi Bakari a Reuters. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tentativo di golpe in Benin, Farnesina in allerta

