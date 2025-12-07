Tentata rapina nella villa dell’immobiliarista Belotti | ladri messi in fuga da un vicino di casa

Bergamo. A pochi giorni dalla rapina nella villa Marini di Treviglio, un altro imprenditore bergamasco finisce nel mirino dei ladri: Gianfederico Belotti, agente immobiliare che vive nel quartiere Finardi a Bergamo, a pochi passi dallo stadio. Nella serata di sabato 6 dicembre, intorno alle 21, due malviventi hanno provato ad introdursi in casa sua, ma quasi per caso grazie ai vicini di casa sono stati messi in fuga. A raccontarlo è lo stesso Belotti al Corriere della Sera: stava seguendo la partita Verona-Atalanta, quando è stata la figlia (che abita al piano superiore) a metterlo a corrente di quanto stava succedendo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it