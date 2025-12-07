Tentano di aprire la serratura poi scappano | cosa ha spaventato due ladre a Gardolo

Trentotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un colpo di citofono, la mancata risposta e, a quel punto, il tentativo di entrare in quell’abitazione che sembrava disabitata (ma così non era) in quel momento: è quanto accaduto a Gardolo nella giornata di ieri, sabato 6 dicembre. Protagoniste della vicenda due ladre, definite da chi ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

