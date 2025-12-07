Tentano di aprire la serratura poi scappano | cosa ha spaventato due ladre a Gardolo
Un colpo di citofono, la mancata risposta e, a quel punto, il tentativo di entrare in quell’abitazione che sembrava disabitata (ma così non era) in quel momento: è quanto accaduto a Gardolo nella giornata di ieri, sabato 6 dicembre. Protagoniste della vicenda due ladre, definite da chi ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondisci con queste news
Tentano di aprire la cassa di un parcometro ma vengono scoperti dai carabinieri
Achille Costacurta ripercorre la sua vita dopo i sette TSO e il tentato suicidio: la rinascita e il sogno di aprire un centro per ragazzi disabili - facebook.com Vai su Facebook
Blitz in un negozio di fiori. Ladri tentano di svuotare la cassa. Scoperti dalla titolare, scappano - La donna ha cercato di bloccare uno dei due malviventi che è però riuscito a far perdere le tracce. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Casalecchio, tentano di rapinare un 15enne per una collanina e scappano in treno: sette coetanei denunciati - Prima è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi intenzionati, secondo quanto ricostruito fino a questo momento, a rubargli la collana d’argento indossata; poi, nel tentativo di scappare una volta ... corrieredibologna.corriere.it scrive
Firenze, tentano un furto a un furgone portavalori forzando la serratura con le forbici - Firenze, 6 giugno 2025 – Un tentativo di furto decisamente insolito, da parte di due giovani (un 20enne e una 17enne) è stato sventato dalla Polizia. lanazione.it scrive