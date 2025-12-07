Tennis serie A1 Il Ct Massa si gioca lo scudetto Oggi sfida il Match Ball Firenze

Comunque vada, sarà un successo. Per la città di Massa Lombarda e per tutto il ravennate: oggi, infatti, il Circolo Tennis Massa Lombarda, a Torino, lotterà per la conquista dello scudetto maschile a squadre nella finalissima contro il Match Ball Firenze. Singolari e doppi per aggiudicarsi lo scudetto del tennis 2025, per succedere al Tc Crema, vittorioso un anno fa. "Si tratta di un traguardo storico – sottolinea il presidente Giorgio Errani, padre di Sara, dal giugno 2023 alla guida del club – forse irripetibile, per il nostro piccolo circolo, che però ha dimostrato di saper fare cose grandi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis serie A1. Il Ct Massa si gioca lo scudetto. Oggi sfida il Match Ball Firenze

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SERIE D4, il Tennis Campiglione Caivano vince la serie D4 campana battendo 3-0 in finale la Virtus San Nazzaro. Le vittorie sono arrivate da Antonio Di Donato su Francesco Cannavale 6-3 6-2; poi, Antonio Ambrosio su Angelo Mercurio in tre set. In semifina - facebook.com Vai su Facebook

Tutti i risultati delle semifinali di Serie A1 by BMW -/ ( ) Tennis Comunali Vicenza - TC Sinalunga 4-2 (andata 3-3) TC Rungg/Sudtirol - Park Tennis Club Genova 3-1 (andata 4-2) CT V Vai su X

Tennis serie A1. Il Ct Massa si gioca lo scudetto. Oggi sfida il Match Ball Firenze - Per la città di Massa Lombarda e per tutto il ravennate: oggi, infatti, il Circolo Tennis Massa Lombarda, a Torino, lotterà per la conquista dello scudetto maschile a ... Scrive sport.quotidiano.net

Serie A1 maschile: TC Rungg, CT Palermo e CT Zavaglia conquistano la salvezza - Retrocessione in A2 per il CT Vela Messina, Park Tennis Club Genova e TC Sinalunga ... Riporta ubitennis.com

Tennis, Serie A1: il Ct Vela perde 4 a 1 con il Ct Zavaglia Ravenna e retrocede in A2 - Dopo il 3 a 3 maturato nell'incontro di andata, serviva un successo alla squadra del capitano Francesco Caputo, ma senza Fausto Tabacco e senza il polacco Jakub Paul i margini per una vittoria erano d ... Scrive 98zero.com

Tennis serie A1. Il Ct Zavaglia espugna Messina. E si salva da neopromossa - 3 dell’andata, successo in Sicilia per 4- Da ilrestodelcarlino.it

Tennis serie A1, il Ct Vela Messina fa 3 a 3 sui campi del Ct Zavaglia Ravenna - Nell'andata dei playout, la squadra messinese ha pareggiato in Emilia Romagna. Segnala today.it

Serie A1, maschile e femminile: saranno CTD Massa Lombarda-Match Ball Firenze e Palermo-Verona le due finali scudetto - Serie A1 maschile e femminile, risultati semifinali play- Secondo spaziotennis.com