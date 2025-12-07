Tennis gialloblù | l' At Verona conquista il secondo scudetto consecutivo

Un altro pomeriggio da incorniciare per la storia del tennis veronese. Ieri, 6 dicembre, sui campi del Circolo della Stampa di Torino, le ragazze dell'AT Verona hanno confermato la loro supremazia nazionale conquistando il secondo scudetto consecutivo. In una riedizione della finale dello scorso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

