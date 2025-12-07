Tempo stabile e clima mite soprattutto in montagna | l’inverno si veste d’autunno
Un anomalo anticiclone si appresta a invadere tutta l'area mediterranea, caratterizzando l'intera seconda settimana di dicembre e regalando tempo stabile. Le previsioni di 3bmeteo.com indicano già dall'Immacolata e per buona parte della prossima settimana una tendenza più autunnale che invernale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
